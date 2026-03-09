Миндич подал к депутату Рады Железняку иск о защите чести и достоинства

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что находящийся под следствием бизнесмен Тимур Миндич подал на него в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«Тимур Миндич подал на меня в суд. [Иск] о защите чести, достоинства и деловой репутации. Я надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной схемы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию на тему залога», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее появилась информация, что Миндич готов вернуться на Украину и дать показания в суде, если у него будет уверенность в том, что при избрании ему меры пресечения у него будет возможность выйти под «честный залог».
Дело Миндича
10 ноября 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, у бывшего министра энергетики, а затем министра юстиции Германа Галущенко, который сейчас находится под арестом, а также в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.
На следующий день НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также экс-министру национального единства и другу Зеленского Алексею Чернышову. Сам Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Андрей Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.