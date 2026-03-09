На парковке в Перми бык атаковал автомобиль

Необычная коррида состоялась в Орджоникидзевском районе Перми. Бык, свободно гулявший по улице, обнаружил на парковке у больницы оставленный там автомобиль. Машина чем-то не понравилась животному, и бык набросился на нее.
Когда владелец автомобиля вернулся на парковку, оказалось, что от ударов крупного рогатого скота пострадали правые переднее и заднее крылья, бампер, двери, а также была содрана краска с кузова.
Водитель обратился в полицию, чтобы установить владельца быка, а затем подал иск в суд о взыскании с того материального ущерба. Согласно оценке, стоимость восстановительного ремонта составила 221 300 рублей.
— Орджоникидзевский районный суд пришел к выводу, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме, — сообщили в пресс-службе краевого суда.