Почти 7 млн рублей похитила бухгалтер нижегородской базы отдыха

В городе Лысково Нижегородской области будут судить 45-летнего бухгалтера базы отдыха. Женщину уличили в хищении почти семи миллионов рублей, которые она переводила себе, манипулируя зарплатными ведомостями сотрудников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По версии следствия, бухгалтер действовала по одной и той же схеме на протяжении трех лет. Имея прямой доступ к системе начисления зарплат, она регулярно корректировала ведомости, внося туда ложные сведения. Разница оседала на ее личном счете. При этом средства предназначались для выплат штатным сотрудникам базы отдыха, работникам по срочным договорам и даже уволенным.
Чтобы заметать следы, женщина каждый раз подгоняла итоговые суммы в электронных реестрах под бумажные оригиналы. Проверяющий бухгалтер сверяла только конечные цифры, а они сходились, поэтому долгое время никто не замечал подвоха. Таким способом обвиняемая перевела на свой счет 6 882 231 рубль.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере — возбудили еще в феврале 2025 года. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в суд. До вынесения приговора женщина находится под подпиской о невыезде, ее имущество арестовано. Если вину докажут, ей грозит до десяти лет лишения свободы.