Почти 7 млн рублей похитила бухгалтер нижегородской базы отдыха

По версии следствия, бухгалтер действовала по одной и той же схеме на протяжении трех лет. Имея прямой доступ к системе начисления зарплат, она регулярно корректировала ведомости, внося туда ложные сведения. Разница оседала на ее личном счете. При этом средства предназначались для выплат штатным сотрудникам базы отдыха, работникам по срочным договорам и даже уволенным.