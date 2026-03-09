27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме

По словам ее сестры, Асем Аубакир планировала вылететь в Ханой на встречу с казахстанским консулом, однако исчезла в 20 километрах от аэропорта. Близкие пропавшей отмечают странные обстоятельства, предшествовавшие ее исчезновению. Сообщается, что девушка была сильно напугана и утверждала, что за ней следят.
Известно, что в аэропорту Асем не обнаружила свой рейс на табло, после чего ее состояние ухудшилось из-за отсутствия сна в течение двух суток. Последней зафиксированной активностью стала отмена поездки в приложении такси 6 марта в 15:08.
Также родственники добавили, что незадолго до исчезновения Асем обедала с гражданкой США, при этом в последнем разговоре с семьей ее речь была невнятной.
«Если у вас есть родственники или друзья во Вьетнаме, пожалуйста, свяжитесь с нами. Также, если получится, обзвоните полицию и больницы. Буду вам безумно благодарна», — рассказала Рузана Аубакир, сестра пропавшей.
Семья пропавшей призывает всех, кто находится во Вьетнаме или обладает какой-либо информацией, помочь в обзвоне местных больниц и отделений полиции. Официальных комментариев от МИД РК по данному инциденту на данный момент не поступало.