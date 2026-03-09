27-летняя казахстанка исчезла при загадочных обстоятельствах во Вьетнаме

По словам ее сестры, Асем Аубакир планировала вылететь в Ханой на встречу с казахстанским консулом, однако исчезла в 20 километрах от аэропорта. Близкие пропавшей отмечают странные обстоятельства, предшествовавшие ее исчезновению. Сообщается, что девушка была сильно напугана и утверждала, что за ней следят.