В Краснодаре задержали мужчину, повредившего 12 автомобилей на парковке

«Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции установили личность мужчины и задержали его на улице Бургасской. Им оказался 43-летний житель города Новокубанск. Гражданин утверждает, что ничего не помнит, так как был в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.