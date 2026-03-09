Карантин по бешенству ввели в Спасском округе Нижегородской области

По информации ведомства, контакта заболевшего животного с людьми не зафиксировано. К слову, это лишь один из 18 случаев бешенства, выявленных на территории девяти муниципальных образований области. Карантин сейчас действует в Воротынском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Пильнинском, Сергачском, Сеченовском округах, а также в городских округах Арзамас и Нижний Новгород.