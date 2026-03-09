Карантин по бешенству ввели в Спасском округе Нижегородской области

В Спасском округе Нижегородской области объявили карантин по бешенству. Очаг заболевания обнаружили в селе Тукай, инфекцию там подтвердили у крупного рогатого скота. По информации оперативного прогноза Управления ГОЧС Нижнего Новгорода, ограничения в населенном пункте ввели с 4 марта.
По информации ведомства, контакта заболевшего животного с людьми не зафиксировано. К слову, это лишь один из 18 случаев бешенства, выявленных на территории девяти муниципальных образований области. Карантин сейчас действует в Воротынском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Пильнинском, Сергачском, Сеченовском округах, а также в городских округах Арзамас и Нижний Новгород.
Среди заболевших животных — собаки, кошки, лисы, крупный рогатый скот и даже хомяк. В четырех случаях зафиксирован контакт больных животных с людьми. Речь идет о коте в Нижнем Новгороде, лисе в Кстовском районе, а также о котах в Сергачском и Пильнинском округах. В остальных ситуациях контакта удалось избежать.