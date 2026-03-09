Бизнес-леди из Волгограда не поставила иностранца на учет

В Волгограде индивидуальный предприниматель оштрафована на 400 тысяч рублей за нарушение миграционного учета иностранных граждан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Стражи порядка обнаружили, что 28-летний иностранец приехал в Волгоград с частным визитом 14 февраля 2026 года. Однако уже 17 февраля его задержали сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в покушении на сбыт отравы.
Дальнейшая проверка показала, что владелица гостевого дома — индивидуальный предприниматель — нарушила закон. Она несвоевременно поставила иностранного гражданина на миграционный учет. Проще говоря, она не уведомила миграционную службу о прибытии иностранца в установленные сроки. В итоге, после рассмотрения дела, владелице гостевого дома выписали административный штраф в размере 400 тысяч рублей.