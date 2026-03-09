Бизнес-леди из Волгограда не поставила иностранца на учет

Стражи порядка обнаружили, что 28-летний иностранец приехал в Волгоград с частным визитом 14 февраля 2026 года. Однако уже 17 февраля его задержали сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в покушении на сбыт отравы.