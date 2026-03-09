Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадал

В Среднеахтубинском районе сегодня, 9 марта, устанавливаются обстоятельства трагичного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Веста». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибли пассажир и водитель «Гранты».