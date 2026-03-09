Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадал

В Среднеахтубинском районе сегодня, 9 марта, устанавливаются обстоятельства трагичного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей.

В Среднеахтубинском районе сегодня, 9 марта, устанавливаются обстоятельства трагичного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Веста». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибли пассажир и водитель «Гранты».

По предварительной информации, столкновение произошло напротив дома № 1 по улице Кузнецкой в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Помимо двух погибших человек, также пострадал еще один пассажир «Гранты».

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.