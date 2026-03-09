По тротуару и на каршеринге: нетрезвых водителей задержали в Минске

Первый случай нетрезвого вождения сотрудники ДПС пресекли на ул. Руссиянова. Поведение 28-летнего водителя Mercedes во время проверки документов вызвало у инспекторов подозрения. Наличие алкоголя подтвердилось.
Citroen, за рулем которого находился 58-летний водитель, инспекторы остановили на тротуаре в столичном микрорайоне Серебрянка.
«По результатам медицинского свидетельствования в его организме выявлено около 2 промилле алкоголя», — рассказал начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ Артем Нехай.
Еще одного пьяного водителя инспекторы остановили за рулем Chevrolet на Игуменском тракте. В крови 66-летнего минчанина было выявлено 1 промилле алкоголя.
Кроме того, в ходе рейда ГАИ выявлен нетрезвый водитель каршерингового авто. 25-летний мужчина на BELGEE попался на ул. Денисовской. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян.
Автомобили нарушителей, в отношении которых составлены протоколы, доставлены на охраняемую стоянку, а каршеринговая машина передана представителю компании.
В ГАИ Минска призывают граждан сообщать о пьяных за рулем по телефону 102 либо через чат-бот МВД, чтобы повысить безопасность на дорогах.