Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в жутком ДТП в Омской области

Среди пострадавших есть школьница.

Источник: пресс-служба УМВД по Омской области

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 9 марта 2026 года, что в 15:50 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в Большеуковском районе, на 2 километре автомобильной дороге Большие Уки — Тевриз, мужчина 1953 г.р. управляя автомобилем “Лада”, не справился с управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “Хендай” под управлением мужчины 1991 г.р.», — говорится в релизе ведомства.

В результате жуткого, по мнению автора, ДТП оба водителя и пассажиры автомобиля «Хендай» — 64-летняя и 41-летняя женщины, а также 13-ти летняя девочка с различными травмами госпитализированы.

На фото от пресс-службы УМВД по Омской области показано, что удар был такой силы, что обе машины получили сильные повреждения передних частей. Они оказались буквально смяты.

По факту аварии проводится проверка.