Пять человек пострадали в жутком ДТП в Омской области

Омские правоохранители сообщили в понедельник, 9 марта 2026 года, что в 15:50 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в Большеуковском районе, на 2 километре автомобильной дороге Большие Уки — Тевриз, мужчина 1953 г.р. управляя автомобилем “Лада”, не справился с управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “Хендай” под управлением мужчины 1991 г.р.», — говорится в релизе ведомства.
В результате жуткого, по мнению автора, ДТП оба водителя и пассажиры автомобиля «Хендай» — 64-летняя и 41-летняя женщины, а также 13-ти летняя девочка с различными травмами госпитализированы.
На фото от пресс-службы УМВД по Омской области показано, что удар был такой силы, что обе машины получили сильные повреждения передних частей. Они оказались буквально смяты.
По факту аварии проводится проверка.