Пять человек пострадали в жутком ДТП в Омской области

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в Большеуковском районе, на 2 километре автомобильной дороге Большие Уки — Тевриз, мужчина 1953 г.р. управляя автомобилем “Лада”, не справился с управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “Хендай” под управлением мужчины 1991 г.р.», — говорится в релизе ведомства.