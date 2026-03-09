Воронежца оштрафовали за публикацию нацистской символики

Мужчина разместил на своей странице в одно из соцсетей фото с нацисткой символикой, запрещенной законом. В суде фигурант полностью признал вину и раскаялся. В результате суд в соответствии с частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ оштрафовал его на одну тысячу рублей.