Воронежца оштрафовали за публикацию нацистской символики

Фигурант разместил запрещенную атрибутику в соцсети.

Источник: Комсомольская правда

64-летнего жителя Острогожского района привлекли к административной ответственности за публикации в интернете. Об этом сообщает пресс-служба муниципального суда.

Мужчина разместил на своей странице в одно из соцсетей фото с нацисткой символикой, запрещенной законом. В суде фигурант полностью признал вину и раскаялся. В результате суд в соответствии с частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ оштрафовал его на одну тысячу рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».