Воронежца оштрафовали за публикацию нацистской символики

64-летнего жителя Острогожского района привлекли к административной ответственности за публикации в интернете. Об этом сообщает пресс-служба муниципального суда.
Мужчина разместил на своей странице в одно из соцсетей фото с нацисткой символикой, запрещенной законом. В суде фигурант полностью признал вину и раскаялся. В результате суд в соответствии с частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ оштрафовал его на одну тысячу рублей.
