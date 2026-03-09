Ричмонд
Кровавое преступление в Атырау: подозреваемых в убийстве двух человек доставили в Казахстан

Подозреваемые находились в списке «красного уведомления» Интерпола.

Источник: Baigenews

Задержанные в Индонезии Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева были доставлены в город Атырау. По имеющимся данным, они прибыли рейсом из Алматы 9 марта.

Напомним, ранее стало известно об исчезновении семьи из села Жангелдин Атырауской области — супружеской пары и их двух взрослых детей.

6 января стала известна шокирующая подробность: тела супругов были обнаружены в сарае рядом с их домом.

Позже на портале правовой статистики и специальных учётов появилась запись, где в качестве подозреваемого был указан зять погибших пенсионеров — Султан Сарсемалиев. Он находился в международном розыске вместе со своей супругой.