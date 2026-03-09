13-летний ребенок пострадал в ДТП в Большеуковском районе Омской области

На трассе в Большеуковском районе столкнулись две легковушки. Сообщение о ДТП поступило 9 марта в 15:50 в дежурную часть. На втором километре автомобильной дороги Большие Уки — Тевриз произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада», мужчина 1953 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате аварии оба водителя, две пассажирки иномарки — женщины 1962 и 1985 годов рождения, а также 13-летняя девочка с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой медицинской помощи и аварийно-спасательные службы. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, решается вопрос об их госпитализации и дальнейшем лечении.
Окончательные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проведения проверки. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.
