13-летний ребенок пострадал в ДТП в Большеуковском районе Омской области

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада», мужчина 1953 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате аварии оба водителя, две пассажирки иномарки — женщины 1962 и 1985 годов рождения, а также 13-летняя девочка с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.