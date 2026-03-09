Под Волгоградом водителю грозит 7 лет за наезд на 9-летнего велосипедиста

Установлено, что 24 августа прошлого года мужчина употребил спиртные напитки у своих знакомых, после чего сел за руль «ВАЗ-21213» и отправился домой. Напротив дома № 18 по ул. Московской в селе Морец мужчина не справился с управлением и совершил наезд на подростка, двигавшегося на велосипеде по краю дороги в попутном направлении.