Спасатели расширили зону поиска пропавших в Звенигороде детей

Спасатели расширят зону поиска пропавших в Звенигороде детей и дополнительно обследуют участок реки вверх по течению протяженностью еще один километр. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Московской области.

По словам представителей ведомства, общая протяженность исследованного русла реки достигла 7,8 километра. Специалисты обследовали дно с помощью эхолотов на площади около 290 тысяч квадратных метров. Для работы водолазных групп было подготовлено четыре майны, а также проделано более 200 технических отверстий во льду.

— Для поиска пропавших используются все доступные силы и технические средства. Операция продолжается, — передает ТАСС.

Добровольцы продолжают поиски пропавших в Звенигороде троих подростков — 12-летних Богдана и Ивана, а также 13-летней Алины. Они ушли гулять 7 марта и не вернулись.

Основное внимание спасателей и волонтеров сфокусировано на берегах Москвы-реки, где детей видели в последний раз. Следствие предположило, что дети провалились под лед.