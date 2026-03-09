Спасатели расширили зону поиска пропавших в Звенигороде детей

Спасатели расширят зону поиска пропавших в Звенигороде детей и дополнительно обследуют участок реки вверх по течению протяженностью еще один километр. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Московской области.