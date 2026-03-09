Разнорабочий под Волгоградом угнал трактор и опрокинул его в кювет

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хотел съездить в Калач-на-Дону по личным делам. Однако, выехав из хутора на дорогу, не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. Бросив трактор, он вернулся к знакомым в хутор, где и был задержан сотрудниками полиции.