150 ударов по голове: Убитого под Екатеринбургом 18-летнего парня из многодетной семьи избивали 40 минут

Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленники тащили Данила по снегу, наносили удары ногами по голове, сняли с него куртку. После совершенной экзекуции подозреваемые бросили еще живого юношу у дома его матери. Данил умер от черепно-мозговой травмы за пять минут до приезда скорой помощи.