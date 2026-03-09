150 ударов по голове: Убитого под Екатеринбургом 18-летнего парня из многодетной семьи избивали 40 минут

В Свердловской области жестокое убийство 18-летнего Данилы Белкина из многодетной семьи попало на видео, молодому человеку нанесли 150 ударов по голове. Об этом изданию «КП-Екатеринбург» рассказала мать погибшего юноши Татьяна.
В публикации напомнили, что трагедия произошла вечером 3 марта в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Предварительно, Данила выследил 22-летний знакомый Никита, который требовал отдать долг в 5000 рублей.
Также известно, что тот и ранее пытался избить потерпевшего, но тогда парень сумел дать отпор. В этот раз Никита позвал с собой приятеля — 24-летнего Кирилла.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленники тащили Данила по снегу, наносили удары ногами по голове, сняли с него куртку. После совершенной экзекуции подозреваемые бросили еще живого юношу у дома его матери. Данил умер от черепно-мозговой травмы за пять минут до приезда скорой помощи.
