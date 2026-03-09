Годы избиений, унижений и ужаса: Свидетель рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены — новые подробности гибели воспитательницы детсада в Кишинёве

В Кишиневе выбросилась из окна 11 этажа квартиры своей матери в Кишиневе Людмила Вартик, бывшая жена вице-председателя района Хынчешть от PAS Думитру Вартика.
Вартик был назначен на эту должность якобы по протекции спикера парламента Игоря Гросу. На Людмиле он был женат восемь лет, имеет двух дочерей пяти восьми лет. Знакомые утверждают, что после развода Вартик выгнал жену из дома, а потом, воспользовавшись своими связями, добился лишения ее родительских прав.
Более того, якобы усилиями бывшего супруга Людмилу поставили на учет в республиканской психиатрической больнице города Кодру (Костюжены) как пациента с расстройством личности, хотя все характеризуют ее как очень спокойного и уравновешенного человека. Работала женщина воспитательницей в детском саду «Андриеш».
Румынская газета «Аdevarul» цитирует свидетельство жительницы Хынчешт. Рассказывает Минодора Калистру-Присаку: «Людмиле не повезло, она вышла замуж за негодяя, который отравлял ей жизнь годами. Сначала унижал ее резкими словами, как рассказала невестка, прямо за столом в присутствии гостей, затем, после рождения первой дочери, началось физическое насилие. После рождения второй дочери избиения стали обычным делом. Со временем негодяй потерял всякую человечность и начал приводить в дом любовниц. Когда он впервые привел в дом другую женщину, Людмила была вынуждена смириться с этим и вести себя так, будто ничего не произошло, а однажды, когда они уходили в спальню, в отчаянии проглотила таблетки. Это была попытка самоубийства, но ее вовремя отвезли в больницу. После этого последовали дни, недели, месяцы и годы избиений, унижений и ужаса».
По данным телеканала Хынчешты 24, в утро трагедии, 3 марта, Думитру Вартик находился Людмилой в квартире наедине. Сразу после момента ее падения из окна он якобы спустился вниз, накрыл тело одеялом, забрал и тайно похоронил, не соблюдая обязательную юридическую процедуру и не поставив в известность родственников.
Думитру Вартик опубликовал какой-то пост, однако очень быстро удалил его со своей страницы в Facebook и начал постить свои фотографии с детьми. Тем не менее, публикацию успели распространить другие пользователи. Также сообщают, что представители PAS в Хынчештах пытались держать эту историю в тайне, чтобы она не нанесла ущерба имиджу партии, но жители начали требовать отставки чиновника. После чего представительницы PAS ездили в Хынчешты успокоить страсти.
В полиции изучают все обстоятельства дела, сообщается, что Людмила оставила предсмертную записку. Как минимум в последние пять лет в полицию не сообщали о насилии в этой семье, оправдываются правоохранители. Можно представить себе, что несчастная женщина думала о полиции и какой видела судьбу своих детей после жалобы на мужа.
Коалиция «Жизнь без насилия», объединяющая 24 НПО, сообщила, что смерть Людмилы Вартик не была несчастным случаем: «Это был результат продолжительного насилия, унижения и контроля. Муж избивал ее, унижал, ограничивал доступ к ее собственным детям и в конечном итоге оставил ее без дома, без поддержки и без безопасности. Этот мужчина довел ее до смерти. Речь идет о фемициде — преступлении, которые не обязательно подразумевает прямое убийство».
Примечательно, что такие заявления делаются до того, как проведено официальное расследование и вынесен приговор суда. Когда подобные выводы позволяют себе оппозиционные СМИ — это именуют фейком и принимают жесткие меры.
Опять же до того, как выводы сделаны официально, вице-председатель парламента от правящей партии PAS Дойна Герман потребовала отставки Думитру Вартика. Она пишет в социальных сетях, что «трагедия глубоко потрясла общество»: «Особенно тревожно то, что детали трагедии и обвинения появились слишком поздно, чтобы помочь или спасти жизнь жертвы. Подобные трагедии происходят, когда сообщество и ответственные структуры не успевают вовремя оказать помощь».
Вице-спикер подчеркнула, что власти намерены внимательно следить за тем, чтобы все детали были установлены, а виновные понесли ответственность. Это в компетенции парламента?
Примечательно, что от Вартика потребовали освободить пост и сложить партбилет, сообщает ТГК «Гений Карпат»: «При всей трагичности ситуации — если можно так, то, простите, не к месту будут упомянуты, но чем подозрения в адрес фон Хебеля, Андрея Спыну или Майи Санду в коррупции и прочих злодеяниях хуже? Пусть и они уйдут, принимая во внимание подозрения. А потом разберемся».
"Г-жа Герман, вы быстро умыли руки от этого жалкого Вартика, но интернет помнит, как летом вы ходили по району с ним под руку и пугали нас, что идут русские, — пишет в соцсети Минодора Калистру-Присаку. — Вы пугали нас лично и через него, улыбались, прикрепляли оранжевую ленту в знак солидарности с жертвами домашнего насилия.
Уже тогда Людмила жаловалась на избиения, но трагедия униженной женщины оказалась менее важна, чем вымышленная трагедия «русских, готовых напасть на нас с танками и самолетами»… Если бы жалоба на насилие поступила бы на Костюка, Додона, Чебана, Кику — полиция Чернэуцану приняла бы заявление Людмилы обеими руками, но ее оставили один на один с агрессором. Сложно быть женщиной в Молдове — и сложно быть маленьким человеком".
Тимур ГАРАЕВ, «Молдавские ведомости».
