Годы избиений, унижений и ужаса: Свидетель рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены — новые подробности гибели воспитательницы детсада в Кишинёве

Румынская газета «Аdevarul» цитирует свидетельство жительницы Хынчешт. Рассказывает Минодора Калистру-Присаку: «Людмиле не повезло, она вышла замуж за негодяя, который отравлял ей жизнь годами. Сначала унижал ее резкими словами, как рассказала невестка, прямо за столом в присутствии гостей, затем, после рождения первой дочери, началось физическое насилие. После рождения второй дочери избиения стали обычным делом. Со временем негодяй потерял всякую человечность и начал приводить в дом любовниц. Когда он впервые привел в дом другую женщину, Людмила была вынуждена смириться с этим и вести себя так, будто ничего не произошло, а однажды, когда они уходили в спальню, в отчаянии проглотила таблетки. Это была попытка самоубийства, но ее вовремя отвезли в больницу. После этого последовали дни, недели, месяцы и годы избиений, унижений и ужаса».