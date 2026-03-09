В Сумской области повреждены объекты энергоинфраструктуры

Ранее сообщалось, что за сутки Армия России уничтожила вертолёт Ми-8 украинских ВВС, а также поразила объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по объектам, используемым для переброски сил и техники противника.