Появились новые подробности нападения на дома Рианны

В субботу стало известно о том, что женщина, которая находилась внутри машины марки Tesla, обстреляла дом Рианны, когда певица находилась внутри. По данным издания Los Angeles Times, в сторону дома певицы было сделано несколько выстрелов из штурмовой винтовки типа AR-15.
«Полиция опознала подозреваемую как 35-летнюю Иванну Ортис, которая была арестована по подозрению в покушении на убийство… За несколько недель до стрельбы Ортис опубликовала в социальных сетях серию бессвязных сообщений и видеороликов, в которых упоминались несколько знаменитостей, в первую очередь Рианна», — пишет издание.
Отмечается, что в серии публикаций Ортис враждебно и оскорбительно высказывалась об исполнительнице, напрямую отмечая ее в постах.
Издание подчеркивает, что кроме Рианны женщина также писала посты с похожим содержанием о рэп-исполнительнице Карди Би, а также в 2025 году даже подавала иск в суд с целью остановить концерт поп-звезды Билли Айлиш, утверждая, что его организаторы не получили надлежащего разрешения на проведение мероприятия. Кроме того, Ортис вела канал на YouTube, где публиковала серию видеороликов, в которых документировала 60-дневный молитвенный марафон.