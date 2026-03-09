Появились новые подробности нападения на дома Рианны

Издание подчеркивает, что кроме Рианны женщина также писала посты с похожим содержанием о рэп-исполнительнице Карди Би, а также в 2025 году даже подавала иск в суд с целью остановить концерт поп-звезды Билли Айлиш, утверждая, что его организаторы не получили надлежащего разрешения на проведение мероприятия. Кроме того, Ортис вела канал на YouTube, где публиковала серию видеороликов, в которых документировала 60-дневный молитвенный марафон.