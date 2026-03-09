В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов

«Три мирных жителя Республики пострадали из-за киевской агрессии», — написал Пушилин в Telegram-канале.
По его данным, в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) пострадал мужчина 1976 года рождения. Кроме того, в Горловке в результате атаки ударным БПЛА ВФУ пострадали женщина 1969 года рождения и мужчина 1986 года рождения.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше