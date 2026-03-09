Ричмонд
В ДНР три человека пострадали при атаках украинских дронов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Три мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«Три мирных жителя Республики пострадали из-за киевской агрессии», — написал Пушилин в Telegram-канале.

По его данным, в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) пострадал мужчина 1976 года рождения. Кроме того, в Горловке в результате атаки ударным БПЛА ВФУ пострадали женщина 1969 года рождения и мужчина 1986 года рождения.

