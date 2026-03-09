Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое мирных жителей ДНР ранены при ударах ВСУ, сообщил Пушилин

В результате атак ВСУ в ДНР пострадали трое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

Руководитель региона уведомил, что в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при ударе беспилотника ранен мужчина 1976 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона пострадали женщина 1969 года рождения и ещё один мужчина 1986 года рождения.

В ДНР за 8 марта жертвами украинских обстрелов стали четыре мирных жителя, ещё 12 получили ранения, сообщил вчера Денис Пушилин. Среди погибших — семилетний ребёнок, женщина и двое мужчин. Ранения, в том числе, получил 16-летний подросток.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше