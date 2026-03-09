Трое мирных жителей ДНР ранены при ударах ВСУ, сообщил Пушилин

Руководитель региона уведомил, что в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при ударе беспилотника ранен мужчина 1976 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона пострадали женщина 1969 года рождения и ещё один мужчина 1986 года рождения.