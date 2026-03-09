Появились подробности нападения на дом Рианны

Женщина, которая в субботу открыла стрельбу по особняку Рианны в Беверли-Хиллз, оказалась одержима певицей и другими звёздами. Об этом сообщает New York Post.
35-летнюю Иванну Ортис арестовали по подозрению в покушении на убийство. По данным полиции, она стреляла из штурмовой винтовки AR-15 по дому, когда внутри находилась сама Рианна.
За несколько недель до инцидента Ортис публиковала в соцсетях бессвязные видео и посты с враждебными выпадами в адрес исполнительницы. Но Рианна была не единственной мишенью её внимания.
Ортис также оставляла похожие записи о рэперше Карди Би, а в 2025 году пыталась через суд сорвать концерт Билли Айлиш, утверждая, что организаторы не получили разрешений. Кроме того, она вела YouTube-канал с 60-дневным молитвенным марафоном.