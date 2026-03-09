Появились подробности нападения на дом Рианны

Ортис также оставляла похожие записи о рэперше Карди Би, а в 2025 году пыталась через суд сорвать концерт Билли Айлиш, утверждая, что организаторы не получили разрешений. Кроме того, она вела YouTube-канал с 60-дневным молитвенным марафоном.