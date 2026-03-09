Ричмонд
Подростки пострадали после удара ВСУ по заправке в Токмакском округе

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автозаправочной станции в Токмакском округе. Осколки коптера повредили автобус спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

— Ранения получили ученики школы, а также их тренер. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.

Пожар произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Уточняется, что в тушении возгорания участвует 91 человек, задействованы 26 единиц техники.