ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области

"БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований.
Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения", — сообщил Балицкий в своем канале в Мах.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
