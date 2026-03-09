Ричмонд
В Запорожской области дрон ВСУ повредил автобус с детьми

Беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. Под удар попал автобус детской спортивной школы, в котором ученики возвращались с соревнований. О произошедшем вечером 9 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

В момент атаки рядом находился автобус с детьми, и осколками от взрыва его корпус получил повреждения.

«БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками повреждён автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований», — написал глава региона.

В результате атаки пострадали несколько человек. Ранения получили ученики спортивной школы — мальчики 2011, 2012 и 2013 годов рождения, а также их тренер, мужчина 1974 года рождения. Губернатор назвал произошедшее очередным проявлением терроризма со стороны Киева и сообщил, что пострадавших уже доставили в медицинское учреждение.

«Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами», — отметил Балицкий.

Власти региона продолжают следить за ситуацией, на месте работают экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что ночью 9 марта российская ПВО отразила масштабную атаку беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, с вечера до утра военные уничтожили 163 украинских дрона над разными регионами страны и акваториями Чёрного и Азовского морей. Больше всего аппаратов сбили над Брянской областью и Крымом, также атаки фиксировались на юге и в центральной части России.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

