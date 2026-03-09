Школьники и их тренер ранены в Запорожской области после атаки ВСУ

В результате удара беспилотника по автозаправочной станции в Запорожской области пострадали спортивный автобус и находившиеся в нем люди. Об этом проинформировал глава региона Евгений Балицкий.
По его данным, атака ВСУ произошла на АЗС в Токмакском округе. Осколки повредили транспорт, перевозивший воспитанников спортивной школы с соревнований.
В больницу с полученными ранениями были доставлены три юных спортсмена 2011, 2012 и 2013 годов рождения, а также их наставник, мужчина 1974 года рождения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Балицкий охарактеризовал произошедшее как еще один факт бесчеловечного террора со стороны киевского режима, не признающего никаких ограничений.
Ранее сообщалось, что в больнице скончались двое пострадавших при атаках ВСУ в Шебекине.