В Днепропетровске произошел взрыв

В Николаевской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

Подробности не приводятся.

В Николаевской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.