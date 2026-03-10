В Днепропетровске произошел взрыв

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна».
Подробности не приводятся.
В Николаевской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
