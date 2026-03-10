Ричмонд
BFM: экс-президента Франции Саркози снова посадят в тюрьму

Суд во Франции отказался объединить два приговора по разным уголовным делам бывшего президента страны, и поэтому его снова отправят в тюрьму.

Источник: Аргументы и факты

Французский суд отклонил просьбу защиты бывшего президента Николя Саркози о совмещении наказаний по двум уголовным делам. Как сообщает телеканал BFM TV, в связи с этим политику вновь предстоит отбывать тюремное наказание.

Саркози фигурировал в двух резонансных разбирательствах — так называемом деле о незаконных прослушках и расследовании, связанном с фиктивными счетами, использованными во время президентской кампании 2012 года. Его адвокаты настаивали на том, чтобы срок, уже отбытый по первому делу, был засчитан в рамках второго, однако суд не поддержал эту позицию.

В результате судебного решения 71-летнему бывшему главе государства предстоит провести в заключении еще шесть месяцев. Ранее он уже находился в тюрьме около трех недель в одиночной камере и, по сообщениям СМИ, планирует описать полученный опыт в книге под названием «Дневник заключенного».

Ранее Саркози попросил суд разрешить ему не носить электронный браслета второй раз в рамках приговора по делу о счетах его избирательной кампании 2012 года.

