BFM: экс-президента Франции Саркози снова посадят в тюрьму

Саркози фигурировал в двух резонансных разбирательствах — так называемом деле о незаконных прослушках и расследовании, связанном с фиктивными счетами, использованными во время президентской кампании 2012 года. Его адвокаты настаивали на том, чтобы срок, уже отбытый по первому делу, был засчитан в рамках второго, однако суд не поддержал эту позицию.