В Старом Осколе из-за атаки беспилотника ВСУ загорелся склад

Украинские беспилотники атаковали города Новый Оскол и Короча в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

В Новом Осколе после удара трёх дронов самолётного типа загорелась кровля складского помещения. Сотрудники МЧС тушат пожар. В Короче из-за атаки беспилотника выбило окна в двух частных домах и складском помещении.

Ранее мирный житель получил тяжёлые ранения во время атаки FPV-дрона в Белгородской области. Украинский беспилотник атаковал мужчину в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и перелом пальца руки.

