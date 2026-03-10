В Приморье группа из 17 человек обвиняется в проведении азартных игр

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае завершили расследование дела в отношении 17 человек, обвиняемых в организации и проведении азартных игр. Сумма незаконного дохода превысила 99 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
«Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В результате преступной деятельности ими был извлечен доход, превышающий 99 млн рублей», — говорится в сообщении.
По версии следователей, с августа 2022 года по февраль 2025 года злоумышленники организовали проведение азартных игр в нескольких помещениях на территории Владивостока, на улицах Луговой, Стрелковой и Калинина. Преступление выявили сотрудники регионального УМВД.
Уголовное дело направлено в суд.