В Приморье группа из 17 человек обвиняется в проведении азартных игр

«Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 участников преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В результате преступной деятельности ими был извлечен доход, превышающий 99 млн рублей», — говорится в сообщении.