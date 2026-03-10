Несовершеннолетние пострадали в ярославском ТРК «Аура»: что известно о нападении на подростков

В ТРК «Аура» в Ярославле 9 марта произошло нападение на четверых подростков. Неустановленные лица грубо нарушили общественный порядок и применили физическую силу в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
Известно, что уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Следователи проводят процессуальные действия и выясняют обстоятельства произошедшего. Фигуранты пока не установлены.
«9 марта 2026 неустановленные несовершеннолетние лица, находящиеся на территории ТРК “Аура” г. Ярославль, действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, сопровождая свои действия применением насилия в отношении граждан», — говорится в материале.
Ранее в Москве группа агрессивно настроенных граждан избила москвича. Мужчина, по данным СК, оскорбительно высказался в их сторону. Очевидец сделал замечание дебоширам. Затем мужчина подвергся нападению и был жестоко избит.