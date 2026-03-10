Несовершеннолетние пострадали в ярославском ТРК «Аура»: что известно о нападении на подростков

В ТРК «Аура» в Ярославле 9 марта произошло нападение на четверых подростков. Неустановленные лица грубо нарушили общественный порядок и применили физическую силу в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.