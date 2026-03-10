В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате детонации украинского FPV-дрона, сообщил оперативный штаб региона.
Его доставили в больницу с осколочными ранениями груди, руки, ноги. Кроме того, у пострадавшего выявили переломы пальцев кисти и минно-взрывную травму.
Напомним, 8 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что при атаке украинского дрона в в Краснояружском округе получили ранения два бойца подразделения «Орлан». Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором они находились, рядом с поселком Степное. Один из бойцов был ранен осколками, другой получил баротравму.
Кроме того, FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом в селе Мешковое Шебекинского округа. При этом пострадал мирный житель. У него выявили минно-взрывную травму. Мирного жителя и бойцов «Орлана» госпитализировали.