В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель

Напомним, 8 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что при атаке украинского дрона в в Краснояружском округе получили ранения два бойца подразделения «Орлан». Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором они находились, рядом с поселком Степное. Один из бойцов был ранен осколками, другой получил баротравму.