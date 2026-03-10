Водителя автобуса ударили ножом в Таразе: в преступлении подозревают пассажира

В Instagram-аккаунте Aulieata_media обнародовали информацию о происшествии в Таразе. По словам очевидцев, пьяный пассажир потребовал от водителя автобуса продолжить движение после окончания рабочего дня. Между ними возник спор, переросший в драку.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. Пострадавший водитель автобуса получил неотложную медицинскую помощь.
Департамент полиции Жамбылской области прокомментировал инцидент. В полицию поступило сообщение о ножевом ранении водителя во время ссоры в автобусе. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место, задержали подозреваемого и доставили его во временный изолятор.
Водитель был госпитализирован, начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.