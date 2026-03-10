Массовая драка с участием около 100 человек произошла в ТЦ Ярославля

В торговом центре «Аура» в Ярославле произошла массовая драка «стенка на стенку» с участием примерно 100 человек. Об этом стало известно во вторник, 10 марта.
По словам очевидцев, инцидент случился вечером 9 марта на улице Победы. Участники, вооруженные ножами, шокерами и перцовыми баллончиками, сначала выясняли отношения на улице, а затем переместились внутрь ТЦ. Очевидцы также заметили у одного из дерущихся предмет, похожий на пистолет.
По словам местных жителей, не менее 20 человек доставили в отделение полиции, несколько участников увезли на скорой, передает Telegram-канал Shot.
В декабре массовая драка произошла у ТЦ «Гран» в Подольске. Во время потасовки также началась стрельба. Участниками конфликта стали примерно 40 человек. Позднее их задержали и доставили в отдел. Никто не пострадал.