Лавины заблокировали движение на федеральной дороге А-401 на Камчатке

Камчатку с 8 марта накрыл очередной циклон с сильными снегопадами и дождём. В Петропавловске-Камчатском и Елизово отменены занятия для младшеклассников, для остальных школьников действует свободное посещение. МЧС региона предупреждает о высокой опасности схода снега с крыш домов — жителям советуют быть особенно внимательными.