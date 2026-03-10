Сотрудницу маркетплейса в Хабаровском крае обвинили в краже товаров

В Амурске перед судом по обвинении в мошенничестве предстанет 32-летняя сотрудница пункта выдачи маркетплейса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С января по август прошлого года работница через личный кабинет оформляла заказы на различные товары. Когда они приходили, она просто оставляла их себе, не оплачивая, и таким образом украла товары на 77 тысяч рублей.
— Местная жительница обвиняется в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Амурский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее сотрудник маркетплейса в Хабаровском крае украл товары на 1,5 млн рублей.