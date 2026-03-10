В Хабаровске сгорел склад с автомобильными маслами

Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило около 3 часов ночи 9 марта. Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному рангу. По прибытии первых расчетов установлено, что огонь возник в одноэтажном железобетонном здании на улице Карла Маркса, в котором хранились бочки с автомобильными маслами и легковоспламеняющимися жидкостями.