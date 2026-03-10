В Хабаровске сгорел склад с автомобильными маслами

Возгорание произошло водноэтажном складском помещении с автомобильными маслами по улице Карла Маркса в Хабаровске, сообщает в МАХ (6+) пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило около 3 часов ночи 9 марта. Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному рангу. По прибытии первых расчетов установлено, что огонь возник в одноэтажном железобетонном здании на улице Карла Маркса, в котором хранились бочки с автомобильными маслами и легковоспламеняющимися жидкостями.
Пламя быстро охватило внутренние помещения. Локализовать его удалось в 04:26 на площади 500 квадратных метров. После этого бойцы приступили к ликвидации очагов открытого горения, проливке и разбору места пожара. Полностью пожар ликвидирован в 09:09. На его тушении работали 28 сотрудников и 7 единиц техники. Пострадавших нет.
В настоящее время причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями МЧС России и экспертами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.