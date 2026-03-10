Резвый гелик: легким испугом отделались участники ДТП в Алматы

Mercedes-Benz G-Class («Гелендваген») двигался по пр. Аль-Фараби в восточном направлении, и на повороте водитель не справился с управлением. В результате этого автомобиль занесло на встречную полосу.
После авто перебросило через бордюр на разделительную аллею, где на полном ходу машина начала сносить молодые деревья. Движение «Гелендвагена» на разделительной аллее напоминало проезд по рельсам. В таком виде машина неслась около 50 м.
Затем авто снова занесло на встречную полосу. В ходе движения у машины отлетело переднее колесо. По счастливой случайности отсутствие на дороге машин позволило избежать лобового столкновения.
В результате этого ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место медики осмотрели участников происшествия, но никому из них помощь не потребовалась.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются выяснением обстоятельств и оформлением ДТП.
6 марта ночная гонка закончилась жестким столкновением на автобусной полосе.