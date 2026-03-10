В Новосибирской области из-за вспышки смертельных заболеваний изымают скот у фермеров

По данным регионального управления ветеринарии, на 4 марта 2026 года Новосибирская область классифицирована как «Регион с неопределенным статусом, требующий вакцинации» по пастереллёзу. Это решение принято Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает РИА Новости.