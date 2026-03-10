Ричмонд
В Новосибирской области из-за вспышки смертельных заболеваний изымают скот у фермеров

По меньшей мере в пяти районах региона введён жёсткий карантин.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области сложилась тревожная эпизоотическая ситуация. С начала 2026 года зафиксировано 42 очага бешенства, а также выявлены вспышки пастереллёза среди домашнего скота. В пяти районах — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском введены карантинные меры.

По данным регионального управления ветеринарии, на 4 марта 2026 года Новосибирская область классифицирована как «Регион с неопределенным статусом, требующий вакцинации» по пастереллёзу. Это решение принято Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает РИА Новости.

Для борьбы с распространением инфекций ветеринарные службы изымают и уничтожают животных из личных хозяйств. Министерство сельского хозяйства региона сообщило, что владельцам пострадавшего скота будут выплачены компенсации в соответствии с законодательством.

Эксперты связывают рост заболеваемости с аномально снежной зимой. Из-за обильных снегопадов и нехватки корма дикие животные чаще выходят к человеческому жилью и заражают невакцинированных домашних животных. Жителей призывают с пониманием отнестись к принимаемым мерам и своевременно прививать своих питомцев.

В управлении ветеринарии региона подчеркнули, что вся продукция животного происхождения, поступающая в магазины, проходит обязательную ветеринарно-санитарную проверку и является безопасной для потребителей.

Ранее мы рассказывали, что село в Ордынском районе полностью заблокировано из-за эпидемии особо опасного заболевания.

Татьяна Картавых.