В Новосибирской области из-за вспышки смертельных заболеваний изымают скот у фермеров

В Новосибирской области сложилась тревожная эпизоотическая ситуация. С начала 2026 года зафиксировано 42 очага бешенства, а также выявлены вспышки пастереллёза среди домашнего скота. В пяти районах — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском введены карантинные меры.
По данным регионального управления ветеринарии, на 4 марта 2026 года Новосибирская область классифицирована как «Регион с неопределенным статусом, требующий вакцинации» по пастереллёзу. Это решение принято Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает РИА Новости.
Для борьбы с распространением инфекций ветеринарные службы изымают и уничтожают животных из личных хозяйств. Министерство сельского хозяйства региона сообщило, что владельцам пострадавшего скота будут выплачены компенсации в соответствии с законодательством.
Эксперты связывают рост заболеваемости с аномально снежной зимой. Из-за обильных снегопадов и нехватки корма дикие животные чаще выходят к человеческому жилью и заражают невакцинированных домашних животных. Жителей призывают с пониманием отнестись к принимаемым мерам и своевременно прививать своих питомцев.
В управлении ветеринарии региона подчеркнули, что вся продукция животного происхождения, поступающая в магазины, проходит обязательную ветеринарно-санитарную проверку и является безопасной для потребителей.
Татьяна Картавых.