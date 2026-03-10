Ричмонд
В ДТП с четырьмя машинами в Амурской области пострадали восемь человек

После аварии с четырьмя автомобилями в городе Белогорске Амурской области получили травмы восемь человек.

Источник: Аргументы и факты

Восемь человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Амурской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл на путепроводе в городе Белогорске. При этом столкнулись четыре автомобиля: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio.

«В результате ДТП пострадало восемь человек, шестерым из которых потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», — отметило надзорное ведомство в своём Telegram-канале.

На место аварии прибыл прокурор Белогорска Андрей Тимошенко. По факту случившегося начата проверка.

Напомним, 9 марта в Караидельском районе Башкирии произошло ДТП, унёсшее жизни пяти человек. Легковые автомобили Hyundai Solaris, Lada Priora и Toyota RAV4 столкнулись на 72-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Ещё два человека получили травмы и были госпитализированы.

8 марта сообщалось, что в Ленинском районе Иркутска машина сбила двух девочек-подростков, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. Им понадобилась медицинская помощь. 7 марта стало известно, что в Кемеровской области в ДТП погибли две женщины и трёхмесячный ребёнок. По факту аварии было заведено уголовное дело.