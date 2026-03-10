В ДТП с четырьмя машинами в Амурской области пострадали восемь человек

8 марта сообщалось, что в Ленинском районе Иркутска машина сбила двух девочек-подростков, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. Им понадобилась медицинская помощь. 7 марта стало известно, что в Кемеровской области в ДТП погибли две женщины и трёхмесячный ребёнок. По факту аварии было заведено уголовное дело.