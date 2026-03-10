Ричмонд
«Избежали взрыва»: киоск по продаже фастфуда загорелся в Астане

Минувшей ночью в столичном районе Байконыр произошло возгорание в отдельно стоящем киоске быстрого питания. Огонь вспыхнул в зоне фритюрницы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе МЧС, минувшей ночью столичные огнеборцы ликвидировали пожар в точке фастфуда. ЧП произошло в районе Байконыр, в отдельно стоящем киоске быстрого питания. Огонь вспыхнул в зоне фритюрницы.

Прибывшие на место спасатели МЧС действовали молниеносно. Пожарные не только ликвидировали очаг возгорания, но и предотвратили серьезную угрозу: из-за задымленного помещения был оперативно вынесен кислородный баллон, что позволило избежать возможного взрыва.

Благодаря слаженным действиям расчетов пламя не успело перекинуться на расположенное вплотную кафе. Распространение огня было остановлено в кратчайшие сроки. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.