«Избежали взрыва»: киоск по продаже фастфуда загорелся в Астане

Как рассказали в пресс-службе МЧС, минувшей ночью столичные огнеборцы ликвидировали пожар в точке фастфуда. ЧП произошло в районе Байконыр, в отдельно стоящем киоске быстрого питания. Огонь вспыхнул в зоне фритюрницы.
Прибывшие на место спасатели МЧС действовали молниеносно. Пожарные не только ликвидировали очаг возгорания, но и предотвратили серьезную угрозу: из-за задымленного помещения был оперативно вынесен кислородный баллон, что позволило избежать возможного взрыва.
Благодаря слаженным действиям расчетов пламя не успело перекинуться на расположенное вплотную кафе. Распространение огня было остановлено в кратчайшие сроки. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.