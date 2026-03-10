«Избежали взрыва»: киоск по продаже фастфуда загорелся в Астане

Прибывшие на место спасатели МЧС действовали молниеносно. Пожарные не только ликвидировали очаг возгорания, но и предотвратили серьезную угрозу: из-за задымленного помещения был оперативно вынесен кислородный баллон, что позволило избежать возможного взрыва.