«Праздничная» коммунальная авария в Хабаровске закончилась уголовным делом

Об этом в Telegram-канале (18+) сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
«По данному факту следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
В социальных сетях сообщалось, что в Хабаровске в результате коммунальной аварии множество людей остались без отопления и воды. Отмечается, что помимо жилых домой, водоснабжение и отопление отсутствует в медицинских и образовательных учреждениях.
Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Белянскому С. Ю. представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что коммунальные службы приступили к аварийно-восстановительным работам. Точные сроки ликвидации аварии не называются, однако энергетики обещают сделать все возможное, чтобы вернуть тепло в дома хабаровчан в кратчайшие сроки.
Ситуация находится на контроле городских властей.