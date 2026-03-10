Ричмонд
«Праздничная» коммунальная авария в Хабаровске закончилась уголовным делом

Серьезная коммунальная авария, оставившая без тепла и горячей воды тысячи горожан, которая произошла в Хабаровске 8 марта, привела к возбуждению уголовного дела.

Источник: AmurMedia

Об этом в Telegram-канале (18+) сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.

«По данному факту следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

В социальных сетях сообщалось, что в Хабаровске в результате коммунальной аварии множество людей остались без отопления и воды. Отмечается, что помимо жилых домой, водоснабжение и отопление отсутствует в медицинских и образовательных учреждениях.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Белянскому С. Ю. представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что коммунальные службы приступили к аварийно-восстановительным работам. Точные сроки ликвидации аварии не называются, однако энергетики обещают сделать все возможное, чтобы вернуть тепло в дома хабаровчан в кратчайшие сроки.

Ситуация находится на контроле городских властей.