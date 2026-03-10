На трассе «Новосибирск — Пашино» произошло лобовое ДТП

На третьем километре трассы «Новосибирск — Пашино» вечером 9 марта произошло лобовое столкновение двух иномарок.
По информации ГАИ Новосибирска, около 18:20 водитель Honda Fit при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Mark II, за рулём которой находился 31-летний мужчина.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир Honda. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП уточняются.