Жители Приморья хотели заработать на фальшивом ДТП полмиллиона рублей

Во Владивостоке полицейские пресекли попытку группы автовладельцев обмануть страховую компанию на крупную сумму. Злоумышленники разработали целый план по инсценировке дорожно-транспортного происшествия, но в последний момент их «спектакль» раскрыли оперативники. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как рассказали в краевом УМВД, идея возникла у двоих приятелей, к которым позже присоединилась супруга одного из них. Сначала в районе улицы Черняховского произошла реальная, но незначительная авария: Toyota Chaser «догнал» припаркованный Toyota Harrier. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что у обоих водителей нет полисов ОСАГО. Тогда они решили не упускать выгоду и оформили страховки задним числом, заранее договорившись имитировать более серьезное ДТП.
Вечером участники аферы выбрали место, время и устроили постановку: вытащили из машин запчасти, разложили их вокруг, создавая полную иллюзию только что случившегося столкновения. После этого они направились в страховую компанию с требованием выплатить 400 тысяч рублей. Однако преступный умысел не удался — на пути встали сотрудники уголовного розыска.
В результате оперативники задержали троих: 24-летнего организатора, его 34-летнего подельника и супругу последнего. Все они сознались в содеянном. Заведено уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы, пока они находятся под подпиской о невыезде.