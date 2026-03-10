Жители Приморья хотели заработать на фальшивом ДТП полмиллиона рублей

Как рассказали в краевом УМВД, идея возникла у двоих приятелей, к которым позже присоединилась супруга одного из них. Сначала в районе улицы Черняховского произошла реальная, но незначительная авария: Toyota Chaser «догнал» припаркованный Toyota Harrier. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что у обоих водителей нет полисов ОСАГО. Тогда они решили не упускать выгоду и оформили страховки задним числом, заранее договорившись имитировать более серьезное ДТП.