Мужчину с ником Donald Trump оштрафовали в Махачкале за оскорбление армян

Оскорбительные сообщения или комментарии в Сети могут наказываться штрафом до 700 тысяч рублей. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что считается оскорблением в интернете и какое наказание за это грозит.