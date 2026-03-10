Мужчину с ником Donald Trump оштрафовали в Махачкале за оскорбление армян

Ленинский районный суд Махачкалы привлек к ответственности местного жителя, который под ником «Donald Trump» публиковал оскорбительные комментарии в адрес армян. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили на сайте суда.
— Установлено, что Исмаилов Т. Х., находясь по адресу проживания, посредством мессенджера приложении «Telegram» с электронной страницы «Donald Trump» опубликовал в свободном доступе текстовые материалы в виде комментариев, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, — говорится в материалах дела.
Уточняется, что мужчина вину признал.
Суд признал его виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.
