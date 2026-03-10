За неделю в Иркутске произошло 25 ДТП, пострадали 36 человек

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что подросток зарезал 28-летнего незнакомца в Ленинском районе Иркутска. Группа парней заметила мужчину еще в торговом центре. Там им показалось, что он был пьян и вел себя неадекватно. Проследив за ним, они вышли на улицу и начали выяснять отношения, пытаясь «проучить» его за такое поведение.