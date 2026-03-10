Ричмонд
За неделю в Иркутске произошло 25 ДТП, пострадали 36 человек

Среди происшествий зафиксировали 13 столкновений машин, 8 наездов на пешеходов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Со 2 по 8 марта 2026 года в Иркутске и прилегающем районе зарегистрировали 25 дорожных аварий. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, в них пострадали 36 человек, включая 8 детей.

— Среди происшествий зафиксировали 13 столкновений машин, 8 наездов на пешеходов, два наезда на препятствия, один наезд на стоящий автомобиль и одно падение пассажира, — говорится в сообщении ведомства.

Всего за неделю случилось 380 автоаварий, повреждено 737 транспортных средств. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать правила. Безопасность зависит от каждого.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что подросток зарезал 28-летнего незнакомца в Ленинском районе Иркутска. Группа парней заметила мужчину еще в торговом центре. Там им показалось, что он был пьян и вел себя неадекватно. Проследив за ним, они вышли на улицу и начали выяснять отношения, пытаясь «проучить» его за такое поведение.