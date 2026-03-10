Следствие обвинило экс-руководителей «Роснано» в ущербе государству на 43 млрд

МВД завершило расследование уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, из-за искажения финансовой отчетности государству пришлось направить более 43 млрд рублей на поддержку корпорации, сообщает «Коммерсантъ».
Следственный департамент МВД предъявил окончательное обвинение бывшему исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну и директору по методологии учета и отчетности Марине Касенковой. Сейчас фигуранты начали знакомиться с материалами уголовного дела.
По словам адвоката Подольского Андрея Гривцова, объем дела составляет 97 томов. Защите потребуется время, чтобы изучить все материалы.
Фигурантов задержали 30 января 2025 года. По решению Мещанского районного суда Москвы их отправили под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В ходе расследования обвиняемые и их защитники неоднократно пытались оспорить продление ареста. Они указывали, что сбор доказательств, по их мнению, был завершен еще в декабре, а сами фигуранты не намерены скрываться и имеют устойчивые социальные связи. Суды эти доводы не приняли. Последнее решение о продлении ареста вступило в силу в феврале.
Уголовное дело было возбуждено после проверки финансовой деятельности «Роснано». Ее провело новое руководство корпорации, пришедшее после смены команды Анатолия Чубайса в конце 2020 года.
По версии следствия, обвиняемые искажали финансовую отчетность компании. В документах долговые обязательства перед банками отражались как активы. Таким образом, как считают следователи, создавалась видимость благополучного финансового положения и успешности проектов, которые фактически были убыточными.
Следствие полагает, что изменения в отчетность вносили Артур Галстян и Марина Касенкова, после чего документы передавались Борису Подольскому.
По данным МВД, в 2022—2024 годах государство выделило более 43 млрд рублей на поддержку «Роснано», чтобы не допустить банкротства корпорации.
Все обвиняемые вину не признают. По словам адвоката Андрея Гривцова, защита считает, что в действиях фигурантов нет состава преступления.
Ранее также сообщалось, что бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с требованием добиться снятия санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление суда о принятии иска.
По данным издания, Чубайс попал под канадские санкции в июне 2025 года. В сентябре того же года он направил обращение в МИД Канады с просьбой исключить его из санкционного списка. Закон предусматривает 90 дней на рассмотрение таких заявлений, однако, как утверждает истец, с момента подачи прошло уже 162 дня, а ответа не последовало.
В иске Чубайс просит суд обязать канадские власти рассмотреть его заявление. В качестве аргументов он приложил биографические данные, где указывает на свою «историческую оппозицию» российским властям еще до начала военной операции, а также на протест против конфликта и отъезд из России. По его словам, введенные санкции наносят серьезный репутационный ущерб и затрудняют возможность обеспечивать себя и свою семью.
