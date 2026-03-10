Следствие обвинило экс-руководителей «Роснано» в ущербе государству на 43 млрд

В иске Чубайс просит суд обязать канадские власти рассмотреть его заявление. В качестве аргументов он приложил биографические данные, где указывает на свою «историческую оппозицию» российским властям еще до начала военной операции, а также на протест против конфликта и отъезд из России. По его словам, введенные санкции наносят серьезный репутационный ущерб и затрудняют возможность обеспечивать себя и свою семью.