Al Hadath: в районе расположения объектов КСИР в Кередже произошли взрывы

В городе Кередж, расположенном неподалеку от Тегерана, произошла серия мощных взрывов. По информации телеканала Al Hadath, целью ударов стал район, где находятся военные объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Сообщается, что несколько атак было направлено на инфраструктуру КСИР, расположенную на западе иранской столицы. Удары пришлись по территории, связанной с подразделениями этой военной структуры.
На данный момент подробностей о последствиях атаки нет. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступала.
Ранее в районе военной базы США в столице Бахрейна, Манаме, произошли взрывы. По сообщению СМИ Naya, в Манаме под удар попала база пятого флота Военно-морских сил США.