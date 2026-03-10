Ричмонд
В Иркутске задержали сторонника экстремистского движения

Задержанный вел беседы с людьми, склонными к преступлениям, разъяснял и оправдывал понятия запрещенного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Представители Центра по противодействию экстремизму и коллеги из ГУФСИН при поддержке СОБР задержали 43-летнего жители Иркутска. Мужчина ранее неоднократно судим. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, с ноября 2024 года он участвовал в деятельности экстремистской организации, пропагандировал криминальную идеологию и вербовал новых сторонников.

— Задержанный вел беседы с людьми, склонными к преступлениям, разъяснял и оправдывал понятия запрещенного движения. Полицейские пришли к нему с обыском. Мужчина не открывал дверь и пытался избавиться от наркотиков. Сверток с кристаллическим веществом оперативники нашли под окном и отправили на экспертизу, — уточнили в пресс-службе ведомств.

Следователи завели уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации. Суд отправил фигуранта под стражу. Ему грозит до шести лет колонии. Расследование продолжается.

